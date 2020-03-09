Гусейнова освобождена с должности председателя госкомитета по делам женщин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об освобождении Хиджран Гусейновой с должности председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Ранее было объявлено, что Хиджран Гусейнова стала депутатом парламента 6 созыва.

Х.Насирзаде