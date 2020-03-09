Гусейнова освобождена с должности председателя госкомитета по делам женщин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об освобождении Хиджран Гусейновой с должности председателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей.
Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
Ранее было объявлено, что Хиджран Гусейнова стала депутатом парламента 6 созыва.
Х.Насирзаде
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