Мамедов освобожден с должности главы ИВ Кельбаджарского района

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об освобождении Агиля Мамедова с должности главы исполнительной власти Кельбаджарского района.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде