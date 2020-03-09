Мамедов освобожден с должности ректора Азербайджанского института теологии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Мамедова с должности ректора Азербайджанского института теологии.

Текст соответствующего распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Х.Насирзаде