Генсек НАТО встретится в понедельник с президентом Турции

Пресс-служба НАТО в Брюсселе объявила о встрече генсека организации Йенса Столтенберга и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Сегодня, в понедельник, 9 марта 2020 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в постоянном представительстве Турции при ЕС", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.

Эрдоган совершит в понедельник визит в Брюссель для встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.