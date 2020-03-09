Генсек НАТО встретится в понедельник с президентом Турции

Пресс-служба НАТО в Брюсселе объявила о встрече генсека организации Йенса Столтенберга и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Сегодня, в понедельник, 9 марта 2020 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в постоянном представительстве Турции при ЕС", - говорится в коммюнике Североатлантического альянса.
Эрдоган совершит в понедельник визит в Брюссель для встречи с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.
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