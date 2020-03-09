Иран для предотвращения распространения коронавируса освободил 70 тыс. заключенных

Иран принял решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.
"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - сказал он.
Чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.
За истекшие стуки число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Иране выросло на 595 человек, зафиксировано 43 случая летального исхода.
Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, выявлено более 7 тыс. зараженных.
Китай выступает за стабильность на мировом энергетическом рынке - МИД КНР
Мамедов освобожден с должности ректора Азербайджанского института теологии
Мамедов освобожден с должности главы ИВ Кельбаджарского района
Акции российских компаний на Лондонской бирже обрушились из-за нефти
Падение цен на нефть поможет Белоруссии договориться с РФ об условиях поставки сырья - белорусский премьер
Госдума не обсуждает перенос сделки по покупке правительством пакета акций Сбербанка
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Фон дер Ляйен на встрече с Эрдоганом рассчитывает заново запустить диалог ЕС-Турция по всем вопросам
Молдавия запретит транзит пассажиров других стран, прилетающих из зараженных коронавирусом зон
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта