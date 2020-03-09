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Социум 09.03.2020 16:15

Иран для предотвращения распространения коронавируса освободил 70 тыс. заключенных

Иран принял решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - сказал он.

Чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.

За истекшие стуки число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Иране выросло на 595 человек, зафиксировано 43 случая летального исхода.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, выявлено более 7 тыс. зараженных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, КОРОНАВИРУС, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]