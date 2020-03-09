Иран для предотвращения распространения коронавируса освободил 70 тыс. заключенных

Иран принял решение об освобождении 70 тыс. заключенных, чтобы предотвратить распространение коронавируса в местах лишения свободы, сообщил глава судебной власти Ирана Ибрагим Раиси.

"Освобождение заключенных в тех случаях, когда это не несет угрозы безопасности, будет продолжено", - сказал он.

Чиновник не уточнил, будут ли заключенные после эпидемии возвращены в места лишения свободы.

За истекшие стуки число инфицированных коронавирусом Covid-19 в Иране выросло на 595 человек, зафиксировано 43 случая летального исхода.

Всего жертвами коронавируса в стране стали 237 человек, выявлено более 7 тыс. зараженных.