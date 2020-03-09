Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.03.2020 20:52

Вопрос льгот для новых нефтегазовых проектов в РФ следует дополнительно обсудить

Правительству, в условиях неблагоприятной конъюнктуры цен на нефть, стоит начать искать баланс между предоставлением налоговых льгот нефтегазовым компаниям на освоение новых месторождений и потерями бюджета РФ, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

"Сейчас мы приняли закон о поддержке предпринимательства в Арктике, который прежде всего направлен на предоставление серьезных, в том числе налоговых преференций для нефтегазовых компаний наших, которые идут осваивать шельф, северные территории, а это достаточно затратная добыча и с точки зрения добычи и с точки зрения транспортировки", - напомнил Гутенев.

По его словам, с одной стороны в условиях неблагоприятной конъюнктуры есть соблазн данные проекты заморозить, с другой стороны - рынок очень подвижный и в случае удачной конъюнктуры РФ не сможет за короткое время создать необходимую инфраструктуру.

"И вот сейчас нужно найти разумный баланс между тем, в каких объемах и вообще стоит ли в данный момент давать преференции на освоение новых, тяжелых месторождений, давая освобождение от НДПИ, НДС или создавать особые режимы или это не делать, не расходуя бюджет и экономно к нему подходя", - считает депутат. По его словам, поиск баланса это - сложнейшая задача, которую предстоит решить правительству РФ с участием не только Минэнерго, но и Минэкономразвития, Минфина.

"Речь в принципе в стратегии: насколько нам нужно сейчас давать преференции налоговые, особых режимов и особых зон для освоения емких с финансовой точки зрения, дорогих затратных месторождений. Я думаю, что здесь речь должна идти не о стратегиях и амбициозных желаниях отдельных компаний, а речь должна идти об общей стратегии", - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что полностью останавливать освоение северных территорий не стоит. "Тем более что у нас на этом завязано и строительство ледокольного флота и обустройство инфраструктуры арктической, речь идет не только об энергоносителях, но и как транспортный коридор, но тем не менее в таких условиях целесообразно сконцентрировать ресурсы и завершить начатые проекты, а вот что касается по вновь открываемым проектам и режимам тут надо очень трезво подумать, насколько стоит распылять средства, особенно на увеличение добычи нефтегазовых ресурсов в условиях такой неблагоприятной и не совсем предсказуемой конъюнктуры", - считает депутат.

Как сообщалось, 5 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Для Ванкорского кластера "Роснефти" предоставляется вычет по НДПИ при условии инвестирования в инфраструктуру. Закон содержит льготы для новых проектов в сфере СПГ, распространяет режим НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики.

В понедельник рекордный, почти 30-процентный обвал цен на нефть вызвал цепную реакцию на мировых рынках, взбудораженных ожиданием мировой рецессии. Падение цен на нефть в начале сессии в понедельник, вызванное последствиями развала сделки ОПЕК, превышало 30% и стало рекордным с января 1991 года, когда началась операция "Буря в пустыне" против Ирака. Курс рубля на международном рынке Forex упал из-за бегства инвесторов из рискованных активов ниже 72,5 за доллар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЛЬГОТЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Реакция нефти на отказ от сделки ОПЕК+ "в пределах прогноза", российские НК готовы отстоять свою долю рынка - Новак Акции российских компаний на Лондонской бирже обрушились из-за нефти Новак представил президенту доклад о шагах по балансировке глобального рынка углеводородов Путин назвал приемлемыми для России нынешние цены на нефть Предложения Минску изменить формулу ценообразования на нефть позволят частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины - Новак Лукашенко обсудил по телефону с Путиным поставки нефти в Белоруссию

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]