Вопрос льгот для новых нефтегазовых проектов в РФ следует дополнительно обсудить

Правительству, в условиях неблагоприятной конъюнктуры цен на нефть, стоит начать искать баланс между предоставлением налоговых льгот нефтегазовым компаниям на освоение новых месторождений и потерями бюджета РФ, заявил "Интерфаксу" первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев.

"Сейчас мы приняли закон о поддержке предпринимательства в Арктике, который прежде всего направлен на предоставление серьезных, в том числе налоговых преференций для нефтегазовых компаний наших, которые идут осваивать шельф, северные территории, а это достаточно затратная добыча и с точки зрения добычи и с точки зрения транспортировки", - напомнил Гутенев.

По его словам, с одной стороны в условиях неблагоприятной конъюнктуры есть соблазн данные проекты заморозить, с другой стороны - рынок очень подвижный и в случае удачной конъюнктуры РФ не сможет за короткое время создать необходимую инфраструктуру.

"И вот сейчас нужно найти разумный баланс между тем, в каких объемах и вообще стоит ли в данный момент давать преференции на освоение новых, тяжелых месторождений, давая освобождение от НДПИ, НДС или создавать особые режимы или это не делать, не расходуя бюджет и экономно к нему подходя", - считает депутат. По его словам, поиск баланса это - сложнейшая задача, которую предстоит решить правительству РФ с участием не только Минэнерго, но и Минэкономразвития, Минфина.

"Речь в принципе в стратегии: насколько нам нужно сейчас давать преференции налоговые, особых режимов и особых зон для освоения емких с финансовой точки зрения, дорогих затратных месторождений. Я думаю, что здесь речь должна идти не о стратегиях и амбициозных желаниях отдельных компаний, а речь должна идти об общей стратегии", - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что полностью останавливать освоение северных территорий не стоит. "Тем более что у нас на этом завязано и строительство ледокольного флота и обустройство инфраструктуры арктической, речь идет не только об энергоносителях, но и как транспортный коридор, но тем не менее в таких условиях целесообразно сконцентрировать ресурсы и завершить начатые проекты, а вот что касается по вновь открываемым проектам и режимам тут надо очень трезво подумать, насколько стоит распылять средства, особенно на увеличение добычи нефтегазовых ресурсов в условиях такой неблагоприятной и не совсем предсказуемой конъюнктуры", - считает депутат.

Как сообщалось, 5 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о налоговых льготах для нефтегазовых проектов в Арктике. Для Ванкорского кластера "Роснефти" предоставляется вычет по НДПИ при условии инвестирования в инфраструктуру. Закон содержит льготы для новых проектов в сфере СПГ, распространяет режим НДД на новые нефтегазовые провинции Арктики.

В понедельник рекордный, почти 30-процентный обвал цен на нефть вызвал цепную реакцию на мировых рынках, взбудораженных ожиданием мировой рецессии. Падение цен на нефть в начале сессии в понедельник, вызванное последствиями развала сделки ОПЕК, превышало 30% и стало рекордным с января 1991 года, когда началась операция "Буря в пустыне" против Ирака. Курс рубля на международном рынке Forex упал из-за бегства инвесторов из рискованных активов ниже 72,5 за доллар.