Правительство ФРГ обещает помощь немецкому бизнесу в связи с коронавирусом

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабинет поддержит немецкий бизнес в связи с коронавирусом.
"Мы будем делать все, чтобы поддержать предприятия", - сказал Зайберт в понедельник журналистам в Берлине, добавив, что правительство будет реагировать быстро в случае, если ситуация обострится.
По состоянию на утро 9 марта, в Германии зарегистрировано 1,112 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство случаев зарегистрированы в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и Бавария.
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