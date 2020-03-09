Правительство ФРГ обещает помощь немецкому бизнесу в связи с коронавирусом

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что кабинет поддержит немецкий бизнес в связи с коронавирусом.

"Мы будем делать все, чтобы поддержать предприятия", - сказал Зайберт в понедельник журналистам в Берлине, добавив, что правительство будет реагировать быстро в случае, если ситуация обострится.

По состоянию на утро 9 марта, в Германии зарегистрировано 1,112 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство случаев зарегистрированы в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия и Бавария.