В Кабуле в день инаугурации президента Афганистана разорвались четыре минометных снаряда, ранен один полицейский

Четыре минометных снаряда разорвались в разных частях Кабула в понедельник, когда в президентском дворце состоялась инаугурация вновь избранного главы государства Ашрафа Гани, ранен один полицейский, сообщил глава пресс-центра МВД страны Нусрат Рахими.

"Сегодня в 15:45 в различных частях города разорвалось четыре снаряда, ранен один сотрудник полиции", - написал Рахими в "Фейсбуке".

По его данным, обстрел велся с территории четвертого полицейского округа Кабула из самодельной реактивной установки, прикрепленной к легковому автомобилю.

"Снаряд разорвался вблизи лицея "Истиклолият", второй угодил в стену гостиницы "Серена", один снаряд упал в парке "Зарнигор" и четвертый - вблизи мэрии Кабула. Ранение получил один сотрудник полиции", - сообщил представитель МВД.

Полицейские разыскивают боевиков, совершивших нападение.

Вместе с тем, по сообщениям афганских СМИ, ответственность за обстрел взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что несколько взрывов раздались во время выступления избранного президента Афганистана Гани после завершения церемонии инаугурации. Президент в прямом эфире национального телевидения призвал всех соблюдать спокойствие.

"Мы не боимся взрывов. Если моя жертва нужна Афганистану, я готов пожертвовать собой", - сказал Гани.

Телеканал "Tolo news" сообщал, что один из снарядов, разорвавшихся вблизи президентского дворца в Кабуле, повредил автомашину вице-президента.

Независимая избирательная комиссия Афганистана в середине февраля, спустя почти пять месяцев, подвела окончательные итоги прошедших 28 сентября выборов и объявила Гани победителем. По данным комиссии, Гани набрал 50,64% голосов, за Абдуллу проголосовало 39,52% избирателей.

Вместе с тем команда действующего премьера Абдуллы Абдуллы опротестовала эти результаты, заявив, что комиссия незаконно приписала Гани более 300 тыс. голосов, не имеющих биометрического подтверждения. Недовольны объявленными итогами комиссии были и другие участники президентской гонки. В комиссии по жалобам на президентских выборах было зарегистрировано более 16,5 тыс. жалоб.