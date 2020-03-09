Число зараженных коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк приблизилось к 150

Количество случаев заболевания новым типом коронавируса в штате Нью-Йорк достигло 142, сообщил губернатор Эндрю Куомо.
"Обновление: зарегистрированы ещё случаи заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк, общее число заболевших достигло 142", - написал губернатор в твиттере в понедельник.
Он уточнил, что в районе Уэстчестер на данный момент зафиксированы 98 случая, в городе Нью-Йорк - 19, в районах Нассау - 17, Рокленд - четыре, Саратога - два, Суффолк и Ольстер - по одному.
"Мы ожидаем больше случаев заболевания при тестировании на вирус ", - отметил Куомо.
В минувшую субботу Куомо объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации. Он пояснил, что это подразумевает выделение дополнительных средств местным департаментам здравоохранения, отвечающим за мониторинг пациентов, находящихся под карантином.
Губернатор заявил, что ситуация в Уэстчестере является наибольшей проблемой. Самыми уязвимыми для коронавируса власти штата считают дома престарелых, поэтому в таких учреждениях в населенном пункте Нью-Рошель в районе Уэстчестер введены меры "гиперпредосторожности" и запрещено посещение находящихся там людей.
В минувшее воскресенье в штате Нью-Йорк было зарегистрировано 105 случаев заболевания коронавирусом, большинство связано с заболевшим юристом из Нью-Рошеля, работавшим на Манхеттене, диагноз которого подтвердился на этой неделе. Как пишет The Washington Post, режим карантина будет введен в отношении всех, кто близко контактировал с зараженным мужчиной.
Газета отмечает, что в штате около 4 тыс. человек сами предпочли изолировать себя в домашних условиях, из них порядка 2,7 тыс. проживают в городе Нью-Йорк, еще 1 тыс. - в районе Уэстчестер.
"Нет никаких сомнений, что массовый карантин - лучший способ замедлить распространение вируса", - сказал Куомо.
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