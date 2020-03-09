Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9092 RUR   0.0251 GBR   2.2024 TRY   0.2778

Цена на нефть

    $/bbl WTI 45.90 -0.88 Brent 49.99 -1.14

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 09.03.2020 20:39

ЕИБ выделяет 250 млн евро на проект "зеленой" энергетики

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал кредитное соглашение на 250 млн евро с холдингом TenneT для строительства на юге Нидерландов высоковольтной линии электропередачи, по которой пойдет ток от системы ветряных электростанций в Северном море.

В опубликованном в понедельник коммюнике ЕИБ сообщает, что высоковольтное соединение длиной 43 км между Борсселе и Рилландом модернизируется в ожидании подключения ветроэлектростанций Северного моря к электросети и обеспечения высокого уровня надежности поставок. Проект TenneT "Zuidwest 380 кВ" позволит передавать быстро растущие объемы энергии морского ветра для пользователей в Нидерландах и за их пределами.

Одна из основных причин модернизации - рост морских ветроэнергетических мощностей у юго-западного побережья Нидерландов, входящих в Борссельскую зону ветропарков мощностью 1,4 ГВт.

ЕИБ увеличил обязательства по кредитованию TenneT до 1,8 млрд евро. Они предназначены для модернизации и расширения электропередающих сетей TenneT в Нидерландах и Германии, а также соединительных линий. Одновременно ЕИБ сообщил, что приобретает долю в Национальном фонде энергосбережения Нидерландов (NEF) с инвестициями в 150 млн евро для кредитования повышения энергоэффективности домохозяйств.

Жилые дома по-прежнему являются одним из основных источников выбросов CO2, поэтому меры по теплоизоляции и энергосбережению крайне важны в борьбе с изменением климата, отмечается в коммюнике.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕВРОПА, ЭНЕРГЕТИКА, ЭКОЛОГИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


Похожие новости


США выделят до $1 млрд на снижение зависимости Европы от российских энергоресурсов - Помпео Трамп призывает европейские страны при помощи США добиться энергетической безопасности Евросоюз хочет перейти на евро при расчетах в энергетической отрасли США заставляют европейцев отказаться от "Северного потока - 2" - Лавров ЕС сделает ставку на энергопартнерство с Баку и Ашхабадом для снижения роли РФ - FT ЕС требует от России сотрудничества в достижении экологических целей

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]