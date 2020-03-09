Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал кредитное соглашение на 250 млн евро с холдингом TenneT для строительства на юге Нидерландов высоковольтной линии электропередачи, по которой пойдет ток от системы ветряных электростанций в Северном море.

В опубликованном в понедельник коммюнике ЕИБ сообщает, что высоковольтное соединение длиной 43 км между Борсселе и Рилландом модернизируется в ожидании подключения ветроэлектростанций Северного моря к электросети и обеспечения высокого уровня надежности поставок. Проект TenneT "Zuidwest 380 кВ" позволит передавать быстро растущие объемы энергии морского ветра для пользователей в Нидерландах и за их пределами.

Одна из основных причин модернизации - рост морских ветроэнергетических мощностей у юго-западного побережья Нидерландов, входящих в Борссельскую зону ветропарков мощностью 1,4 ГВт.

ЕИБ увеличил обязательства по кредитованию TenneT до 1,8 млрд евро. Они предназначены для модернизации и расширения электропередающих сетей TenneT в Нидерландах и Германии, а также соединительных линий. Одновременно ЕИБ сообщил, что приобретает долю в Национальном фонде энергосбережения Нидерландов (NEF) с инвестициями в 150 млн евро для кредитования повышения энергоэффективности домохозяйств.

Жилые дома по-прежнему являются одним из основных источников выбросов CO2, поэтому меры по теплоизоляции и энергосбережению крайне важны в борьбе с изменением климата, отмечается в коммюнике.