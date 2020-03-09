В Грузии число визитеров из РФ в январе-феврале снизилось на 10,5%

Грузию в январе-феврале посетили 139,2 тыс. граждан России, что на 10,5% меньше показателя за аналогичный период 2019 года, сообщила Национальная администрация туризма республики.
За первые два месяца 2019 года в Грузии побывало 155,6 тыс. россиян - на 10% больше, чем годом ранее.
В феврале 2020 года число побывавших в Грузии россиян сократилось по сравнению с февралем 2019 года на 25% - до 52,3 тыс. человек, что составило 11,2% всех визитеров, количество которых во втором месяце текущего года составило 466,4 тыс. человек. Из них туристов, то есть тех, кто провел в республике более 24 часов, было 257,5 тыс. человек (рост на 4%).
По данным ведомства, за два месяца этого года Грузию посетили 1 млн 99,6 тыс. иностранных визитеров, что на 10,2% больше, чем в январе-феврале 2019 года. В том числе туристов было 621,1 тыс. человек (рост на 12,2%), остальные - визитеры другой категории, а также те, кто транзитом побывали в республике.
По числу граждан, посетивших Грузию, Россия заняла третью позицию после Азербайджана, откуда в январе-феврале этого года прибыли 218,7 тыс. человек. В первой тройке визитеров также Армения (148,9 тыс. человек), далее следуют Турция (128,2 тыс. человек), Украина (24,4 тыс. человек), другие страны.
В сообщении отмечается особенный рост визитеров из Белоруссии, Израиля, Кувейта, США, Саудовской Аравии.
Грузию, население которой составляет 3,7 млн человек, в 2019 году посетило рекордное количество иностранцев - 9 млн 358 тыс. человек, что на 7,8% больше, чем в 2018 году. В том числе число граждан РФ, побывавших в республике, увеличилось на 4,8% - до 1 млн 471,6 тыс. человек.
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