Азербайджан и Узбекистан прорабатывают проекты на $355 млн

Узбекистан рассматривает перспективы расширения двустороннего сотрудничества с Азербайджаном, стороны готовят взаимные проекты на $355 млн, сообщает официальный сайт президента Узбекистана.
Согласно информации, в понедельник президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание, посвященное дальнейшему развитию азербайджано-узбекских отношений.
«На нем было отмечено, что в последние годы показатели взаимной торговли и инвестиций с этими странами неуклонно растут. Так, по итогам 2019 года объем двусторонней торговли с Азербайджаном вырос на 55,7%. В настоящее время число действующих в нашей стране предприятий с азербайджанским капиталом составляет 178», - отмечается в сообщении.
В рамках совещания особое внимание было уделено своевременной и качественной имплементации действующих проектов и выработке новых предложений по углублению двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в инвестиционной, торговой и транспортно-логистической сферах.
«В рамках налаживания промышленной кооперации с азербайджанскими партнерами прорабатываются проекты на сумму более $355 млн. В частности, намечается организация сборки легковых автомобилей и автобусов. Развивается взаимовыгодное сотрудничество в нефтегазовой сфере”, - отмечается в сообщении.
Согласно данным, 16-17 марта текущего года состоится заседание межправкомисии по сотрудничеству между Азербайджаном и Узбекистаном.
Мирзиеев поручил рассмотреть новые направления сотрудничества с азербайджанскими компаниями и организациями в области усиления торгового и инвестиционного взаимодействия.
«С Азербайджаном поручено дополнительно проработать новые проекты в сферах АПК, виноградарства и виноделия, ювелирной промышленности, нефти и газа, транспорта и логистики, а также образования», - подчеркивает официальный сайт президента Узбекистана.
Х.Насирзаде
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