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Прекращение огня в Идлибе соблюдается, уровень насилия пошел на спад - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал воспользоваться прекращением огня в сирийской провинции Идлиб, чтобы наладить доставку туда гуманитарной помощи.

"Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается, в последние дни мы наблюдали снижение уровня насилия", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Нужно воспользоваться этой ситуацией, чтобы обеспечить защиту населения и наладить доставку гуманитарной помощи", - добавил генсек НАТО.

По его мнению, жители Идлиба страдали от действия авиации Сирии и РФ. "Неприцельные бомбардировки, проведенные режимом Асада и Россией, спровоцировали страдания людей", - заявил Столтенберг.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, СИРИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]