Прекращение огня в Идлибе соблюдается, уровень насилия пошел на спад - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал воспользоваться прекращением огня в сирийской провинции Идлиб, чтобы наладить доставку туда гуманитарной помощи.
"Режим прекращения огня в Идлибе соблюдается, в последние дни мы наблюдали снижение уровня насилия", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Нужно воспользоваться этой ситуацией, чтобы обеспечить защиту населения и наладить доставку гуманитарной помощи", - добавил генсек НАТО.
По его мнению, жители Идлиба страдали от действия авиации Сирии и РФ. "Неприцельные бомбардировки, проведенные режимом Асада и Россией, спровоцировали страдания людей", - заявил Столтенберг.
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