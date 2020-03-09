Анкара ожидает от союзников по НАТО поддержки в связи с кризисом в сирийской провинции Идлиб, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы ожидаем конкретной поддержки от всех наших союзников", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"В основном мы обсуждали ситуацию в Сирии... и необходимость дополнительной поддержки от НАТО", - добавил Эрдоган.
По его оценке, турецко-сирийская граница - это также южная граница НАТО. "Кризис в Сирии является угрозой для нашего региона и фактически для всей Европы, - заявил президент Турции. - Ни одна европейская страна не вправе равнодушно смотреть на боевые действия и гуманитарную трагедию в Сирии".
"НАТО в этот критический момент должна проявить союзническую солидарность", - сказал Эрдоган, пояснив, что значительная часть просьбы Анкары к НАТО относится к реализации мер поддержки обороны Турции в соответствии с решениями, принятыми в 2012 и 2015 годах.
Он выразил уверенность, что необходимые шаги будут предприняты.
В начале заявления для прессы Эрдоган напомнил об атаке сирийских ВВС, в ходе которой погибли турецкие солдаты, что стало причиной обращения Турции в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора за консультациями к Североатлантическому совету, который состоялся 28 февраля в Брюсселе.
По завершении встречи со Столтенбергом, проходившей в постпредстве Турции при Евросоюзе, Эрдоган отправился в ЕС для встречи с председателями Европейского совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Китай выступает за стабильность на мировом энергетическом рынке - МИД КНР
Мамедов освобожден с должности ректора Азербайджанского института теологии
Мамедов освобожден с должности главы ИВ Кельбаджарского района
Азербайджан и Узбекистан прорабатывают проекты на $355 млн
Вопрос льгот для новых нефтегазовых проектов в РФ следует дополнительно обсудить
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 11 - Штаб
В Грузии число визитеров из РФ в январе-феврале снизилось на 10,5%
Число зараженных коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк приблизилось к 150
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта