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Регион 09.03.2020 23:49

Эрдоган ожидает "конкретной поддержки" от союзников по НАТО в связи с сирийским кризисом

Анкара ожидает от союзников по НАТО поддержки в связи с кризисом в сирийской провинции Идлиб, заявил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы ожидаем конкретной поддержки от всех наших союзников", - сказал он на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"В основном мы обсуждали ситуацию в Сирии... и необходимость дополнительной поддержки от НАТО", - добавил Эрдоган.

По его оценке, турецко-сирийская граница - это также южная граница НАТО. "Кризис в Сирии является угрозой для нашего региона и фактически для всей Европы, - заявил президент Турции. - Ни одна европейская страна не вправе равнодушно смотреть на боевые действия и гуманитарную трагедию в Сирии".

"НАТО в этот критический момент должна проявить союзническую солидарность", - сказал Эрдоган, пояснив, что значительная часть просьбы Анкары к НАТО относится к реализации мер поддержки обороны Турции в соответствии с решениями, принятыми в 2012 и 2015 годах.

Он выразил уверенность, что необходимые шаги будут предприняты.

В начале заявления для прессы Эрдоган напомнил об атаке сирийских ВВС, в ходе которой погибли турецкие солдаты, что стало причиной обращения Турции в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора за консультациями к Североатлантическому совету, который состоялся 28 февраля в Брюсселе.

По завершении встречи со Столтенбергом, проходившей в постпредстве Турции при Евросоюзе, Эрдоган отправился в ЕС для встречи с председателями Европейского совета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Тэги: ТУРЦИЯ, НАТО, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]