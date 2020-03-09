Два человека умерли от коронавируса в Германии

Два случая смерти от коронавируса зафиксированы в Германии, сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.
По данным министерства, один смертный случай зафиксирован в городе Эссен, другой - в городе Хайнсберг.
Ранее сообщалось о гибели еще одного человека, мужчины 59 лет, который умер, находясь в Египте в отпуске.
По состоянию на утро 9 марта, в ФРГ зарегистрировано 1,112 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство случаев - в Северном Рейне - Вестфалии и Баварии.
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