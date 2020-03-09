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Происшествия 09.03.2020 23:05

Два человека умерли от коронавируса в Германии

Два случая смерти от коронавируса зафиксированы в Германии, сообщила в понедельник газета Bild со ссылкой на министерство здравоохранения федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

По данным министерства, один смертный случай зафиксирован в городе Эссен, другой - в городе Хайнсберг.

Ранее сообщалось о гибели еще одного человека, мужчины 59 лет, который умер, находясь в Египте в отпуске.

По состоянию на утро 9 марта, в ФРГ зарегистрировано 1,112 тыс. случаев заражения коронавирусом, большинство случаев - в Северном Рейне - Вестфалии и Баварии.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]