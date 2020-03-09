Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 11 - Штаб

У двух граждан Азербайджана вернувшихся из Ирана обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба оперативного штаба при Кабмине.
“У двух граждан Азербайджана 1966 и 1978 гг рождения, вернувшихся из Ирана, были диагностированы с коронавирусной инфекцией”, - сообщает оперативный штаб.
Согласно информации, в настоящее время пациенты, помещенные в больницы со специальным режимом, чувствуют себя нормально и их состояние стабильно.
Таким образом, общее число лиц, у которых диагностирован коронавирус, достигло 11. Из них 9 являются гражданами Азербайджана, по одному - России и Германии.
При этом, оперативный штаб отмечает, что у гражданина Азербайджана 1938 года рождения, у которого ранее был диагностирован коронавирус, состояние в данное время оценивается как средней тяжести.
“В настоящее время пациент находится под контролем, и принимаются соответствующие меры для улучшения его здоровья”, - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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