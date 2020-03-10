США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана

В американском военном командовании подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана в соответствии с достигнутым с движением "Талибан" соглашением.
"В соответствии с договоренностями США с талибами и с декларацией, подписанной Вашингтоном с Исламской республикой Афганистан, американская группировка в Афганистане начала вывод своих военных. Задача - уменьшить контингент до 8,6 тыс. человек за 135 дней", - заявил представитель командования силами США в Афганистане Сонни Леджетт.
Он заверил, что на афганской территории остается достаточно американских военнослужащих, чтобы выполнять все поставленные задачи, в частности - бороться против терроризма.
В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.
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