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Дальнее зарубежье 10.03.2020 00:11

США подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана

В американском военном командовании подтвердили, что начали вывод войск из Афганистана в соответствии с достигнутым с движением "Талибан" соглашением.

"В соответствии с договоренностями США с талибами и с декларацией, подписанной Вашингтоном с Исламской республикой Афганистан, американская группировка в Афганистане начала вывод своих военных. Задача - уменьшить контингент до 8,6 тыс. человек за 135 дней", - заявил представитель командования силами США в Афганистане Сонни Леджетт.

Он заверил, что на афганской территории остается достаточно американских военнослужащих, чтобы выполнять все поставленные задачи, в частности - бороться против терроризма.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории. Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, АФГАНИСТАН, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]