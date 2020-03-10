США настаивают на включении в новый ДСНВ новых типов российских вооружений - американский госдеп

Если новый договор по ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) будет заключен, то он должен включать новые системы российских вооружений, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель госдепартамента США.
"Мы должны сделать так, чтобы он охватывал не только то, что в настоящее время охватывается СНВ-3, но и включал диапазон новых российских систем", - сказал он.
К ним дипломат отнес "некоторые слегка экзотичные новые системы" вооружений, такие, как "Посейдон, "ядерная крылатая ракета на ядерной тяге, баллистическая ракета воздушного базирования и тому подобное".
"Это системы, которые в настоящее время не охвачены СНВ-3", - добавил представитель госдепа, добавив, что "мы очень надеемся ввести их в рамки контроля над вооружениями".
Он отметил, что США рассчитывают также "найти ответ на вызов, который представляет собой большой и все более разнообразный спектр нестратегических систем России, которых у них сегодня порядка 2 тыс. или около того, и они находятся на пути к наращиванию такого арсенала".
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