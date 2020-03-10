США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit

На передовую авиабазу Лажеш на португальских Азорских островах в Восточной Атлантике вблизи Европы прибыли стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit для проведения тренировочных полетов на театре военных действия, сообщило Европейское командование вооруженных сил США.
О количестве переброшенных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и сроках их пребывания не сообщается. Между тем, по данным западных авиационных ресурсов, после трансатлантического перелета с авиабазы стратегической авиации США в штате Миссури Уайтмен, на Азорах в районе 10:00 в понедельник совершили посадку два бомбардировщика B-2 Spirit с позывными MISTY12 и 13.
В Европе "самолеты будет выполнять задания с различных военных объектов в зоне ответственности Европейского командования США", - говорится в сообщении американских военных.
При этом указывается, что "развертывание стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit в Европе позволит ознакомить членов экипажей с особенностями полетов на театре военных действий и продемонстрирует приверженность США поддержке союзников и партнеров".
"Взаимодействие с нашими союзниками по НАТО и странами-партнерами на театре военных действий, а также с другими подразделениями ВВС США будет способствовать готовности развернутых сил, а также позволит нам укреплять прочные, стратегические отношения, необходимые для противодействия широкому кругу глобальных вызовов".
По данным американского европейского командования, перелет через Атлантику обеспечивали самолеты-заправщики ВВС США KC-10.
Отмечается также, что авиабаза Лажеш имеет стратегическое расположение для поддержки боевых операций с точки зрения экстренной переброски авиации, а также обеспечения глобальной связи с командованием и поддержки совместных натовских операций.
Как сообщалось, в октябре прошлого года США перебросили на передовую базу Фэрфорд в Великобритании авиационную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-52H. За время пребывания в Британии американские бомбардировщики совершили серию тренировочных полетов, в частности, отработали нанесение ударов по учебным целям на ряде европейских полигонов стран-членов НАТО. Кроме того, они провели полеты вблизи границ России на Балтике, на Черном море, а также вблизи российских баз в Сирии.
В конце августа прошлого года США временно направили в Англию три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Они выполнили серию учебных полетов в районе британских островов, а также потренировались в совершении кратковременных посадок для дозаправки на так называемых аэродромах подскока в Исландии и на португальских Азорских островах.
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