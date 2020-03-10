Глава BP Луни предложен в совет директоров Роснефти

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни включен в список кандидатов в совет директоров "Роснефти" для избрания на годовом собрании акционеров, сообщила российская НК.

Кроме того, в качестве кандидатов выдвинуты действующие участники: председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Помощник президента РФ Максим Орешкин предложен вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

Экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро не вошел в список кандидатов.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.