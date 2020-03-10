Глава BP Луни предложен в совет директоров Роснефти

Главный исполнительный директор BP Бернард Луни включен в список кандидатов в совет директоров "Роснефти" для избрания на годовом собрании акционеров, сообщила российская НК.
Кроме того, в качестве кандидатов выдвинуты действующие участники: председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель общественного колледжа Катара Хамад Рашид Аль Моханнади, министр энергетики РФ Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Помощник президента РФ Максим Орешкин предложен вместо первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
Экс-президент ВР по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия Гильермо Кинтеро не вошел в список кандидатов.
Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственное АО "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments - 18,93%, Glencore - 0,57%.
Китай выступает за стабильность на мировом энергетическом рынке - МИД КНР
Мамедов освобожден с должности ректора Азербайджанского института теологии
Мамедов освобожден с должности главы ИВ Кельбаджарского района
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане увеличилось до 11 - Штаб
В Грузии число визитеров из РФ в январе-феврале снизилось на 10,5%
Число зараженных коронавирусной инфекцией в штате Нью-Йорк приблизилось к 150
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
В Грузии третьи сутки ищут пропавших туристов из Нидерландов и Ирана
США перебросили в Европу стратегические стелс-бомбардировщики B-2 Spirit
США настаивают на включении в новый ДСНВ новых типов российских вооружений - американский госдеп
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта