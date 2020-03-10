Нарушение карантинного режима по коронавирусу в Узбекистане может привести к лишению свободы на восемь лет

В Узбекистане нарушение режима изоляции в условиях карантина влечет уголовное наказание до восьми лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия республики в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.
"При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена ответственность по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями", - говорится в сообщении ведомства.
Данная статья УК республики предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.
В агентстве уточнили, что в условиях угрозы распространения коронавируса эта мера наказания может применяться в случае нарушения 14-дневного карантина в специальных закрытых помещениях, который обязаны пройти лица, прибывающие из стран с высоким уровнем распространения коронавируса - материковый Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Афганистан, Япония. Это также касается нарушения 14-дневного домашнего карантина для тех, кто прибыл из Франции, США, Германии, Сингапура, Испании и Тайваня.
Граждане Узбекистана, побывавшие в Таиланде, Азербайджане, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии, проходят двухнедельное медицинское наблюдение по месту жительства.
Для лиц, прибывших из других стран, где зафиксирован коронавирус, проводится дистанционный мониторинг состояния здоровья (получение информации по телефону), сообщили в агентстве.
"Граждане должны понимать, что в данном случае речь идет не только об их здоровье, но и здоровье окружающих людей", - подчеркнули в ведомстве.
По данным министерства здравоохранения Узбекистана, на утро 10 марта в республике не зафиксировано случаев заражения Covid-19. В стране усилен санитарный контроль на пограничных пунктах пропуска, отменены массовые мероприятия, профилактические меры принимаются в учебных заведениях.
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