Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9332 RUR   0.0232 GBR   2.2205 TRY   0.2769

Цена на нефть

    $/bbl WTI 31.13 -10.15 Brent 34.36 -10.91

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.03.2020 14:19

Нарушение карантинного режима по коронавирусу в Узбекистане может привести к лишению свободы на восемь лет

В Узбекистане нарушение режима изоляции в условиях карантина влечет уголовное наказание до восьми лет лишения свободы, сообщила во вторник пресс-служба Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия республики в связи с угрозой распространения коронавируса Covid-19.

"При нарушении режима лицами, находящимися под карантином, предусмотрена ответственность по статье Уголовного кодекса Узбекистана "нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями", - говорится в сообщении ведомства.

Данная статья УК республики предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы.

В агентстве уточнили, что в условиях угрозы распространения коронавируса эта мера наказания может применяться в случае нарушения 14-дневного карантина в специальных закрытых помещениях, который обязаны пройти лица, прибывающие из стран с высоким уровнем распространения коронавируса - материковый Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Афганистан, Япония. Это также касается нарушения 14-дневного домашнего карантина для тех, кто прибыл из Франции, США, Германии, Сингапура, Испании и Тайваня.

Граждане Узбекистана, побывавшие в Таиланде, Азербайджане, Великобритании, Малайзии, ОАЭ, Саудовской Аравии, проходят двухнедельное медицинское наблюдение по месту жительства.

Для лиц, прибывших из других стран, где зафиксирован коронавирус, проводится дистанционный мониторинг состояния здоровья (получение информации по телефону), сообщили в агентстве.

"Граждане должны понимать, что в данном случае речь идет не только об их здоровье, но и здоровье окружающих людей", - подчеркнули в ведомстве.

По данным министерства здравоохранения Узбекистана, на утро 10 марта в республике не зафиксировано случаев заражения Covid-19. В стране усилен санитарный контроль на пограничных пунктах пропуска, отменены массовые мероприятия, профилактические меры принимаются в учебных заведениях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]