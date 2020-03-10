Суд по коррупционному делу экс-главы службы безопасности президента Белоруссии начался в Минске

Суд над фигурантами дела о коррупции при поставках в Белоруссию телекоммуникационного оборудования начался во вторник в Минске, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Рассмотрение проходит в здании суда Московского района Минска, процесс открытый.

В мае прошлого года КГБ Белоруссии заявил о задержании с поличным при получении взяток бывшего заместителя госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Втюрина (в 2007-2014 гг. руководитель службы безопасности президента) и генерального директора "Белтелекома" Сергея Сиводедова.

В декабре КГБ завершил предварительное расследование. По информации комитета, всего обвинения в получении и даче взяток предъявлены 16-ти должностным лицам и представителям коммерческих структур, в том числе двум гражданам России. В ведомстве сообщили, что только у взяткополучателей было изъято более $1 млн 650 тыс. (в том числе в облигациях), 62 тыс. евро, более 1 кг золота.

Генеральная прокуратура направила в Верховный суд данное уголовное дело для определения подсудности в начале января.

В ведомстве заявили, что во время следствия к двенадцати обвиняемым была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении других избраны домашний арест, залог, подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Генпрокуратура также сообщила, что с пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. "Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения", - заявили в ведомстве.

Среди фигурантов дела, заключивших досудебные соглашения, - председатель правления ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр" Феликс Касперович, замначальника главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный и гендиректор РУП "Белтелеком" Сергей Сиводедов.