Правительство Эстонии утвердило дополнительные меры по борьбе с коронавирусом

Правительство Эстонии на специально созванном заседании дополнило рекомендации по борьбе с распространением коронавируса и получило обзор деятельности по предотвращению распространения COVID-19, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

"На сегодняшний день нам удается своевременно обнаруживать случаи заражения коронавирусом. Вместе с тем, мы должны считаться и с вероятностью негативного сценария и ясно давать понять, что выполнение распоряжений Департамента здоровья является обязательным", - заявил на заседании правительства министр социальных дел Танель Кийк (Tanel Kiik).

На заседании отмечалось, что для предотвращения распространения вируса COVID-19 в Таллиннском аэропорту и морском пассажирском порту Ванасадам установлены тепловизионные камеры, с помощью которых проверяют пассажиров и при необходимости направляют их на дополнительную проверку здоровья. Опубликована рекомендация, согласно которой люди, прибывшие из регионов, объявленных зоной риска, должны в течение 14 дней находиться дома. Людям также рекомендуют пересмотреть свои планы поездок. Государственные учреждения ограничивают свои менее критичные командировки.

Как сообщает пресс-служба правительства, чтобы предотвратить локальное распространение в Эстонии COVID-19, постоянно информируются пожилые люди, лица, страдающими хроническими заболеваниями, и другие группы риска.

"На этой неделе улучшится способность больниц проводить тесты на COVID-19", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, министерство образования вместе с местными самоуправлениями должно выработать рекомендации на случай, если образовательное учреждение необходимо будет закрыть. Семейные врачи получили инструкции выдавать больничные листы родителям детей в ситуации, если дома остался возможно соприкоснувшийся с инфекцией ребенок из закрытого на карантин образовательного учреждения.

Кроме того, запущен ряд информационных кампаний. На адреса eesti.ee направлено 900 000 писем с самой важной информацией о предотвращении распространения COVID-19. Подготовлены аудиовизуальные материалы, которые будут распространяться в сотрудничестве с Национальной телерадиовещательной корпорацией. Для распространения на границах было сделано и выдано более 10 000 информационных листков.

"Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование эстонской экономики, под руководством Министерства финансов проводится анализ, в результате которого должны быть сделаны предложения, как смягчить экономическое влияние COVID-19", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер понедельника в лаборатории департамента здоровья с 31 января было проведено 311 проб на COVID-19. Из них 10 оказались позитивными. Все инфицированные заразились за рубежом: девять в Италии и один в Иране. Заболевший в Иране находится на излечении в инфекционной больнице Таллина, остальные на карантине у себя дома.