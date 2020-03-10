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В Латвии коронавирусом заболели еще два вернувшихся из Италии туриста

В Латвии подтверждены еще два случая заболевания "Covid-19", в результате общее число заболевших достигло восьми человек, сообщает в твиттере Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Оба заболевших вернулись в Латвию 7 марта и заразились коронавирусом на итальянском горнолыжном курорте Червиния, как и еще пятеро латвийцев из одной туристической группы.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что все семеро заболевших являются туристами одной группы. Всего в этой группе было 19 отдыхающих.

Всего в Латвии проведено 274 анализа на "Covid-19", в том числе 30 за последние сутки.

Как сообщает ЦПКЗ, упомянутые семь человек вернулись в Латвию рейсом "airBaltic" BT-630 из Милана. В этом самолете были 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. Все пассажиры и члены экипажа находятся дома на двухнедельном карантине.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]