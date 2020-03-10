В Латвии коронавирусом заболели еще два вернувшихся из Италии туриста

В Латвии подтверждены еще два случая заболевания "Covid-19", в результате общее число заболевших достигло восьми человек, сообщает в твиттере Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Оба заболевших вернулись в Латвию 7 марта и заразились коронавирусом на итальянском горнолыжном курорте Червиния, как и еще пятеро латвийцев из одной туристической группы.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле сообщила, что все семеро заболевших являются туристами одной группы. Всего в этой группе было 19 отдыхающих.

Всего в Латвии проведено 274 анализа на "Covid-19", в том числе 30 за последние сутки.

Как сообщает ЦПКЗ, упомянутые семь человек вернулись в Латвию рейсом "airBaltic" BT-630 из Милана. В этом самолете были 39 пассажиров, в том числе 25 из Латвии. Все пассажиры и члены экипажа находятся дома на двухнедельном карантине.