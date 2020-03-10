Грузинские власти открывают центры тестирования на коронавирус в Батуми и Кутаиси

Лаборатории грузинского Исследовательского центра общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара (биолаборатория Лугара) откроются в Батуми и Кутаиси для проведения тестов на коронавирус Covid-19.

Лаборатории будут открыты в ближайшее время для проверки на вирус жителей регионов Аджария и Имерети, сообщили журналистам во вторник в Национальном центре по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии.

До сегодняшнего дня тесты на коронавирус проводись в Грузии только в действующей под Тбилиси биолаборатории Лугара.

По данным грузинского Минздрава, в Грузии подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом. Большинство зараженных - грузинские граждане, прибывшие из Италии. В двух случаях граждане инфицировались в Иране и в одном из последних случаев коронавирус был выявлен у прибывшего из Испании.

В настоящее время на карантине в Грузии находятся 178 человек.

Функционирующая в пригороде Тбилиси лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США в 2011 году. В Минздраве Грузии заявляют, что с 2013 года данный объект полностью подчиняется грузинскому Национальному центру по контролю за заболеваниями и финансируется из госбюджета.

Ранее в Минздраве Грузии заявили, что готовы предоставить возможности лаборатории Лугара для проведения тестов на коронавирус для жителей Абхазии и Южной Осетии.