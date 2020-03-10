Парламент Азербайджана утвердил председателей комитетов

Милли Меджлис Азербайджана во вторник на первом заседании парламента 6-го созыва утвердил председателей парламентских комитетов.
В частности, председателем парламентского комитета по правовой политике и государственным вопросам избран Али Гусейнли, комитета по безопасности, обороне и борьбе с коррупцией – Зияфет Аскеров, комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству – Тахир Миркишили, комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии – Садиг Гурбанов, комитета по аграрной политике – Тахир Рзаев, комитета по труду и социальной политике – Муса Гулиев, комитета по региональным вопросам – Сиявуш Новрузов, по науке и образованию – Бахтияр Алиев, по культуре – Ганира Пашаева, по правам человека – Захид Орудж, по международным отношениям и межпарламентским связям – Самед Сеидов, по здравоохранению – Ахлиман Амирасланов, по семье, женщине и ребенку – Хиджран Гусейнова, по общественным объединениям и религиозным структурам – Фазаил Ибрагимли, комитета по молодежи и спорту – Адиль Алиев.
Б.Рустамбеков
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