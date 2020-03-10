Песков: на закрытом совещании у Путина перед Веной обсуждались самые разные сценарии на нефтяном рынке

Президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании в воскресенье, 1 марта, которое предшествовало встрече министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене, обсуждал с его участниками самые разные сценарии развития событий на нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, это совещание было в закрытом режиме, президент перед ним выступил в открытом режиме, и далее была закрытая дискуссия. Во-вторых, действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда - в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК - действительно обсуждались самые разные сценарии, и действительно и среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было собственно целью совещания, это рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, действительно ли глава "Роснефти" Игорь Сечин выступал за выход из сделки по ограничению добычи, Песков продублировал свой комментарий о том, что звучали различные мнения.