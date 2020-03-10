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ТЭК 10.03.2020 14:13

Песков: на закрытом совещании у Путина перед Веной обсуждались самые разные сценарии на нефтяном рынке

Президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании в воскресенье, 1 марта, которое предшествовало встрече министров стран ОПЕК и ОПЕК+ в Вене, обсуждал с его участниками самые разные сценарии развития событий на нефтяном рынке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Во-первых, это совещание было в закрытом режиме, президент перед ним выступил в открытом режиме, и далее была закрытая дискуссия. Во-вторых, действительно, на фоне международной конъюнктуры нефтяных рынков и тогда - в преддверии рассмотрения этого вопроса в Вене в ОПЕК - действительно обсуждались самые разные сценарии, и действительно и среди представителей нефтяного сектора, и среди соответствующих руководителей ведомств озвучивались разные сценарии и разные позиции. Это и было собственно целью совещания, это рабочий процесс, где рассматриваются разные варианты", - заявил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

В ответ на просьбу уточнить, действительно ли глава "Роснефти" Игорь Сечин выступал за выход из сделки по ограничению добычи, Песков продублировал свой комментарий о том, что звучали различные мнения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]