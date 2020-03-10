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ТЭК 10.03.2020 14:16

В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для достижения компромисса по нефти - Песков

В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, существует ли какая-то вероятность этого, был задан в ходе общения Пескова с журналистами во вторник.

"На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, САУДАРАВИЯ, НЕФТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]