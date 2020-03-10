В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для достижения компромисса по нефти - Песков

В Кремле не исключают возможность возвращения РФ и Саудовской Аравии к переговорам для выработки компромисса по объемам сокращения добычи нефти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вопрос о том, существует ли какая-то вероятность этого, был задан в ходе общения Пескова с журналистами во вторник.

"На этот вопрос уже отвечал министр Новак. Такую возможность никто не исключает, и Новак об этом говорил", - сказал Песков.