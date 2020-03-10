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СНГ 10.03.2020 14:24

Казахстан с 12 марта запрещает въезд иностранцам из ФРГ, Испании и Франции

Казахстан с 12 марта вводит временный запрет на въезд иностранным гражданам из Германии, Испании и Франции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.

"На сегодня к нам въезд запрещен из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. А также (будет запрещен - ИФ-К) из стран первой категории группы "Б": Германия, Испания, Франция. Требование будет действовать с 00:00 12 марта", - сказал Бекшин на пресс-конференции во вторник в Нур-Султане.

Казахстанские власти поделили страны с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции на четыре категории.

Наиболее неблагополучными по Covid-19 в настоящее время являются Китай, Иран, Южная Корея и Италия. Эти страны отнесены к категории 1"А". Всех прибывающих из этих стран в Казахстане изолируют на двухнедельный карантин в стационарах.

В категорию 1"Б" в настоящее время входят Германия, Испания, Франция. Приезжающих в Казахстан из этих стран помещают на двухнедельный домашний карантин, если соблюдается ряд условий. В противном случае их тоже размещают в стационарах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ГРАЖДАНЕ, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]