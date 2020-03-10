Казахстан с 12 марта запрещает въезд иностранцам из ФРГ, Испании и Франции

Казахстан с 12 марта вводит временный запрет на въезд иностранным гражданам из Германии, Испании и Франции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-19, сообщил главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин.
"На сегодня к нам въезд запрещен из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии. А также (будет запрещен - ИФ-К) из стран первой категории группы "Б": Германия, Испания, Франция. Требование будет действовать с 00:00 12 марта", - сказал Бекшин на пресс-конференции во вторник в Нур-Султане.
Казахстанские власти поделили страны с зарегистрированными случаями коронавирусной инфекции на четыре категории.
Наиболее неблагополучными по Covid-19 в настоящее время являются Китай, Иран, Южная Корея и Италия. Эти страны отнесены к категории 1"А". Всех прибывающих из этих стран в Казахстане изолируют на двухнедельный карантин в стационарах.
В категорию 1"Б" в настоящее время входят Германия, Испания, Франция. Приезжающих в Казахстан из этих стран помещают на двухнедельный домашний карантин, если соблюдается ряд условий. В противном случае их тоже размещают в стационарах.
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