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ТЭК 10.03.2020 14:37

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман, которого цитирует агентство Reuters.

Встреча стала бы всего лишь показателем неудачи в борьбе с нынешним кризисом, полагает он.

По словам принца, в условиях свободного рынка каждому производителю нефти необходимо демонстрировать конкурентоспособность, сохранять и наращивать свою рыночную долю.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 подскочила на 8,2% - до $37,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени взлетели на 8,8% - до $33,88 за баррель.

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман, которого цитирует агентство Reuters.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]