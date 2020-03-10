Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман, которого цитирует агентство Reuters.

Встреча стала бы всего лишь показателем неудачи в борьбе с нынешним кризисом, полагает он.

По словам принца, в условиях свободного рынка каждому производителю нефти необходимо демонстрировать конкурентоспособность, сохранять и наращивать свою рыночную долю.

Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:36 подскочила на 8,2% - до $37,18 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени взлетели на 8,8% - до $33,88 за баррель.

Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне, заявил министр энергетики страны принц Абдулазиз бен Сальман, которого цитирует агентство Reuters.