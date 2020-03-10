Парламентские выборы в Азербайджане показали отсутствие альтернативы нынешнему курсу страны - президент

Досрочные парламентские выборы, прошедшие в Азербайджане 9 февраля, доказали отсутствие альтернативы проводимой в стране политике, заявил президент страны Ильхам Алиев, выступая во вторник на первом пленарном заседании Милли меджлиса 6-го созыва.

«Выборы в очередной раз доказали отсутствие альтернативы проводимой в стране политике. Наш народ сегодня живет в условиях стабильности и безопасности. Экономический рост, достигнутый за последние 16 лет, не имеет себе равных в мире, и Азербайджан продолжит успешно продвигаться по пути независимости», - приводит слова Алиева государственный телеканал AzTV.

Алиев выразил уверенность, что парламент 6-го созыва будет действовать успешно и внесет вклад в проведение и расширение широкомасштабных реформ в стране.

По его словам, предвыборная кампания, в которой участвовали 1,3 тыс. человек, прошла успешно. В выборах приняли участие все политические силы в стране, в результате чего Милли меджлис 6-го созыва сформировался как многопартийный парламент.

Алиев добавил, что представители всех партий должны быть представлены в руководстве Меджлиса и его комитетов для укрепления политической системы и ее здорового развития.

Говоря о задачах, стоящих перед депутатами, глава государства отметил важность совершенствования существующих законов и контроля над исполнением принятых законов.

«При принятии законов должны учитываться углубление экономического роста, защита национальных ценностей, информационная безопасность, а также социальная и молодежная политика государства», - подчеркнул Алиев, передает AzTV.

По его словам, депутаты должны постоянно контактировать с избирателями и интересоваться их проблемами, активнее пропагандировать правду об Азербайджане в международных структурах, и препятствовать попыткам армян фальсифицировать историю в теме нагорно-карабахского конфликта.

А.Мамедов