Азербайджан в феврале добывал 750,6 тыс. б/с нефти – Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в феврале 2020 года составила 750,6 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго.
"Азербайджан в феврале 2020 года ежесуточно добывал в среднем 750,6 тыс. баррелей, выполнив, тем самым, обязательства в рамках ОПЕК+ (769 тыс. б/с - ИФ)"- отмечается в сообщении Минэнерго.
В феврале в Азербайджане добывалось 667,4 тыс. б/с нефти и 83,2 тыс. б/с конденсата.
Ежесуточный объем экспорта сырой нефти в феврале составил 530,3 тыс. баррелей, 79,6 тыс. баррелей конденсата и 12,4 тыс. баррелей нефтепродуктов.
«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в феврале направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.
Согласно договоренностям, достигнутым 6 декабря 2019 года, страны ОПЕК взяли на себя обязательства по снижению с 1 января 2020 года объема добычи нефти дополнительно на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 131 тыс. б/с. Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составляет 769 тыс. б/с. Данные обязательства действительны до 1 апреля 2020 года.
В конце прошлой недели страны ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке. На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса.
Н.Аббасова
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