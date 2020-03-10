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ТЭК 10.03.2020 14:37

Азербайджан в феврале добывал 750,6 тыс. б/с нефти – Минэнерго

Добыча нефти в Азербайджане в феврале 2020 года составила 750,6 тыс. б/с, отмечается в сообщении Минэнерго.

"Азербайджан в феврале 2020 года ежесуточно добывал в среднем 750,6 тыс. баррелей, выполнив, тем самым, обязательства в рамках ОПЕК+ (769 тыс. б/с - ИФ)"- отмечается в сообщении Минэнерго.

В феврале в Азербайджане добывалось 667,4 тыс. б/с нефти и 83,2 тыс. б/с конденсата.

Ежесуточный объем экспорта сырой нефти в феврале составил 530,3 тыс. баррелей, 79,6 тыс. баррелей конденсата и 12,4 тыс. баррелей нефтепродуктов.

«Данные по суточной добыче нефти в Азербайджане в феврале направлены Совместной технической комиссии мониторингового комитета ОПЕК», - отмечается в сообщении.

Согласно договоренностям, достигнутым 6 декабря 2019 года, страны ОПЕК взяли на себя обязательства по снижению с 1 января 2020 года объема добычи нефти дополнительно на 372 тыс. б/с, страны не-ОПЕК - на 131 тыс. б/с. Новая квота Азербайджана в рамках сделки о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в первом квартале 2020 года составляет 769 тыс. б/с. Данные обязательства действительны до 1 апреля 2020 года.

В конце прошлой недели страны ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке. На рынке нефти, однако, уже давно наблюдается избыток предложения, усугубившийся из-за эпидемии коронавируса.

Н.Аббасова

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]