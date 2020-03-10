Два новых случая коронавируса зафиксированы в Эстонии

В Эстонии подтверждены еще два случая заболевания коронавирусом, общее число заразившихся достигло 12 человек.

По данным департамента здоровья, вирус COVID-19 диагностировали у двоих вернувшихся из Северной Италии и Франции взрослых жителей Таллина.

С 31 января лаборатория департамента здоровья сделала 350 тестов на COVID-19, из которых 12 оказались положительными.

Все ранее выявленные инфицированные заразились за рубежом: девять в Италии и один в Иране. Заболевший в Иране находится на лечении в инфекционной больнице Таллина, остальные на карантине у себя дома.

Возможность обнаружения коронавируса в настоящее время имеется в Эстонии только в лабораториях департамента здоровья и частной клинике Synlab.

В ближайшие дни организовать диагностику планируется в лабораториях Северо-Эстонской региональной больницы, клиники Тартуского университета, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.