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Дальнее зарубежье 10.03.2020 14:51

Глава Европарламента отправил себя на карантин по коронавирусу

Расширение на всю территорию Италии карантинной зоны в связи с распространением коронавируса имеет серьезные последствия для поведения итальянских депутатов Европарламента, заявил во вторник председатель ЕП Давид Сассоли.

"По этой причине я решил, что после того, как побывал в Италии в последние выходные, в качестве предосторожности следовать указанным мерам и выполнять свои функции председателя (ЕП - ИФ) из моего дома в Брюсселе в течение 14 дней в соответствии с протоколом здравоохранения", - сообщил Сассоли.

Европарламент заслушал во вторник вопрос об эпидемии коронавируса в ЕС при отсутствии председателя на сессии в Брюсселе.

"Последствия для европейцев, для экономической жизни будут значительными. Ситуация непростая", - констатировала выступившая перед евродепутатами член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.

Итальянское правительство ранее сообщило о распространении чрезвычайных мер по борьбе против коронавируса на всю национальную территорию.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]