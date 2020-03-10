Глава Европарламента отправил себя на карантин по коронавирусу

Расширение на всю территорию Италии карантинной зоны в связи с распространением коронавируса имеет серьезные последствия для поведения итальянских депутатов Европарламента, заявил во вторник председатель ЕП Давид Сассоли.
"По этой причине я решил, что после того, как побывал в Италии в последние выходные, в качестве предосторожности следовать указанным мерам и выполнять свои функции председателя (ЕП - ИФ) из моего дома в Брюсселе в течение 14 дней в соответствии с протоколом здравоохранения", - сообщил Сассоли.
Европарламент заслушал во вторник вопрос об эпидемии коронавируса в ЕС при отсутствии председателя на сессии в Брюсселе.
"Последствия для европейцев, для экономической жизни будут значительными. Ситуация непростая", - констатировала выступившая перед евродепутатами член ЕК по здравоохранению Стелла Кириакидис.
Итальянское правительство ранее сообщило о распространении чрезвычайных мер по борьбе против коронавируса на всю национальную территорию.
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