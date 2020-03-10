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Дальнее зарубежье 10.03.2020 14:55

Сотрудники афганской спецслужбы перехватили грузовик с 10 т взрывчатки из Пакистана

Грузовик с 10 тоннами взрывчатки, следовавший из Пакистана, задержан сотрудниками Управления безопасности Афганистана на погранпереходе "Торхам" в восточной провинции Нангархар, сообщает во вторник афганский телеканал 1TV.

Двое задержанных в своих показаниях заявили, что взрывчатка была загружена на пакистанской территории и предназначалась для проведения терактов в Кабуле и в Нангархаре, сообщил телеканалу начальник управления безопасности провинции Назар Али Вахиди.

По словам Вахиди, задержанным было приказано "половину взрывчатых веществ выгрузить в Нангархаре и оставшуюся часть - в Кабуле".

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН, ВЗРЫВЧАТКА, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]