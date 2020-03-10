Сотрудники афганской спецслужбы перехватили грузовик с 10 т взрывчатки из Пакистана

Грузовик с 10 тоннами взрывчатки, следовавший из Пакистана, задержан сотрудниками Управления безопасности Афганистана на погранпереходе "Торхам" в восточной провинции Нангархар, сообщает во вторник афганский телеканал 1TV.

Двое задержанных в своих показаниях заявили, что взрывчатка была загружена на пакистанской территории и предназначалась для проведения терактов в Кабуле и в Нангархаре, сообщил телеканалу начальник управления безопасности провинции Назар Али Вахиди.

По словам Вахиди, задержанным было приказано "половину взрывчатых веществ выгрузить в Нангархаре и оставшуюся часть - в Кабуле".