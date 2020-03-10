Новак 11 марта встретится с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации на нефтяном рынке

Глава Минэнерго РФ Александр Новак в среду встретится с руководителями нефтяных компаний, где обсудит ситуацию на нефтяном рынке после отмены сделки ОПЕК+, а также планы России, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.