Ситуация на северо-западе Сирии стабилизируется - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник дал положительную оценку процессу выполнения договоренностей Анкары и Москвы по нормализации ситуации в районе сирийской провинции Идлиб.
"Говоря о ситуации на месте событий в северо-западной Сирии после объявления четыре дня назад (Турцией - ИФ) и Россией о прекращении там огня, Эрдоган отметил, что процесс идет хорошо", - сообщило турецкое издание "Сабах".
"Я надеюсь, что так продолжится и впредь, и режим прекращения огня станет постоянным. Мы ожидаем положительный результат от встречи в НАТО 11 марта", - отметил Эрдоган журналистам.
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