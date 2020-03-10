Ситуация на северо-западе Сирии стабилизируется - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник дал положительную оценку процессу выполнения договоренностей Анкары и Москвы по нормализации ситуации в районе сирийской провинции Идлиб.

"Говоря о ситуации на месте событий в северо-западной Сирии после объявления четыре дня назад (Турцией - ИФ) и Россией о прекращении там огня, Эрдоган отметил, что процесс идет хорошо", - сообщило турецкое издание "Сабах".

"Я надеюсь, что так продолжится и впредь, и режим прекращения огня станет постоянным. Мы ожидаем положительный результат от встречи в НАТО 11 марта", - отметил Эрдоган журналистам.