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Регион 10.03.2020 18:38

Ситуация на северо-западе Сирии стабилизируется - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник дал положительную оценку процессу выполнения договоренностей Анкары и Москвы по нормализации ситуации в районе сирийской провинции Идлиб.

"Говоря о ситуации на месте событий в северо-западной Сирии после объявления четыре дня назад (Турцией - ИФ) и Россией о прекращении там огня, Эрдоган отметил, что процесс идет хорошо", - сообщило турецкое издание "Сабах".

"Я надеюсь, что так продолжится и впредь, и режим прекращения огня станет постоянным. Мы ожидаем положительный результат от встречи в НАТО 11 марта", - отметил Эрдоган журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]