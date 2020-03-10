Польша устанавливает санитарный контроль на границе с Россией из-за коронавируса

Польша из-за распространения коронавируса вводит санитарный контроль на границах, в том числе, с Россией в Калининградской области.

Как сообщает "Радио Польша", санитарный контроль начинает действовать круглосуточно на границах с Украиной, Белоруссией и Россией с 10 марта. На пунктах пропуска будут дежурить кареты скорой помощи, а медики будут проверять всех водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции людей ждёт госпитализация, говорится в сообщении.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский попросил путешественников из других стран с пониманием отнестись к ситуации.

В Польше в настоящее время официально зарегистрировано 16 заболевших коронавирусом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни, 7-9 марта границы региона в направлении Польши и Литвы пересекли около 37 тыс. человек. Больше всего людей было на пунктах пропуска на границе с Польшей - 25 тыс. Таможенники проверили порядка 16 тыс. легковых машин, а также 279 автобусов.