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СНГ 10.03.2020 19:45

Польша устанавливает санитарный контроль на границе с Россией из-за коронавируса

Польша из-за распространения коронавируса вводит санитарный контроль на границах, в том числе, с Россией в Калининградской области.

Как сообщает "Радио Польша", санитарный контроль начинает действовать круглосуточно на границах с Украиной, Белоруссией и Россией с 10 марта. На пунктах пропуска будут дежурить кареты скорой помощи, а медики будут проверять всех водителей и пассажиров, въезжающих в страну. В случае выявления симптомов вирусной инфекции людей ждёт госпитализация, говорится в сообщении.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский попросил путешественников из других стран с пониманием отнестись к ситуации.

В Польше в настоящее время официально зарегистрировано 16 заболевших коронавирусом.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградской областной таможни, 7-9 марта границы региона в направлении Польши и Литвы пересекли около 37 тыс. человек. Больше всего людей было на пунктах пропуска на границе с Польшей - 25 тыс. Таможенники проверили порядка 16 тыс. легковых машин, а также 279 автобусов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]