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Регион 10.03.2020 19:19

Грузия строит новый командный центр для проведения учений с НАТО - Минобороны

На военной базе Минобороны Грузии "Крцаниси" под Тбилиси на территории совместного с НАТО учебного центра JTEC началось строительство нового командно-штабного центра, сообщает во вторник пресс-служба грузинского оборонного ведомства.

"В церемонии начала строительства центра командно-штабных учений, которое завершится в 2021 году, принял участие министр обороны Ираклий Гарибашвили", - говорится в сообщении.

Новый командно-учебный центр в 2022 году примет военные учения НАТО-Грузия, сообщили в пресс-службе министерства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, НАТО, ЦЕНТР, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]