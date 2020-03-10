Грузия строит новый командный центр для проведения учений с НАТО - Минобороны

На военной базе Минобороны Грузии "Крцаниси" под Тбилиси на территории совместного с НАТО учебного центра JTEC началось строительство нового командно-штабного центра, сообщает во вторник пресс-служба грузинского оборонного ведомства.
"В церемонии начала строительства центра командно-штабных учений, которое завершится в 2021 году, принял участие министр обороны Ираклий Гарибашвили", - говорится в сообщении.
Новый командно-учебный центр в 2022 году примет военные учения НАТО-Грузия, сообщили в пресс-службе министерства.
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