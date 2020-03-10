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Дальнее зарубежье 10.03.2020 19:01

В нападениях талибов в Афганистане за минувшие сутки погибли семь человек, 28 получили ранения - МВД

Боевики движения "Талибан" за минувшие сутки совершили в Афганистане 32 нападения, в которых семь человек были убиты, 28 человек получили ранения, сообщил во вторник глава пресс-центра МВД страны Нусрат Рахими.

"В результате атак погибли два мирных жителя, пять военнослужащих, ранение получили 16 гражданских лиц и 12 военнослужащих", - написал Рахими в своем твиттере.

Вместе с тем, по его данным, за этот же срок в Афганистане были ликвидировали восемь террористов. Один террорист-смертник был убит до того, как смог привести взрывное устройство на рынке в городе Кандагар.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]