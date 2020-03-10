Узбекистан планирует реализовать с РФ совместные проекты на $7,3 млрд

Узбекистан планирует совместные проекты с Россией на $7,3 млрд, сообщают во вторник узбекские СМИ по итогам совещания о развитии узбекско-российского сотрудничества, которое накануне провел президент республики Шавкат Мирзиеев.
"Обсуждены вопросы, связанные с предстоящими двусторонними мероприятиями с Российской Федерацией. Так, совместно с российскими партнерами планируется реализовать проекты на $7,3 млрд, что даст возможность создания 3,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана заявил о необходимости активизировать торговое и инвестиционное взаимодействие с ведущими российскими компаниями и организациями, выработать новые направления сотрудничества с ними. Приоритетными направлениями сотрудничества с Россией Узбекистан считает сельское и лесное хозяйство, промышленность, в том числе агропромышленный комплекс, транспорт и логистику, образование и инновации.
В сообщении отмечается, что в третьей декаде марта состоится заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству.
По данным узбекской стороны, в 2019 году товарооборот между Узбекистаном и Россией по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17% и составил $6,6 млрд. В 2019 году в Узбекистане создано 484 новых предприятия с участием российского капитала, а их общее количество достигло 1828.
Алиев и Бердымухамедов обсудят в Баку торговлю, транспорт, энергетику и Каспий
Алиев ждет от нового парламента активного участия в реформах в Азербайджане
Алиев считает необходимым пересмотр законодательства о политических партиях в Азербайджане
ЕИБ выделил литовскому энергохолдингу Ignitis 60 млн евро на проект ВЭС в Польше
JKX договорилась о продаже своей "дочки" в Венгрии за $2,9 млн
Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров, планируя наращивать экспорт нефти
Достопримечательности Великобритании опустели без туристов, опасающихся коронавируса
В Азербайджане от коронавируса COVID-19 вылечились 3 человека, еще у двоих выявлено заражение
В Азербайджане после карантина на коронавирус отпустили домой 312 человек
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта