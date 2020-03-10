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СНГ 10.03.2020 20:21

Узбекистан планирует реализовать с РФ совместные проекты на $7,3 млрд

Узбекистан планирует совместные проекты с Россией на $7,3 млрд, сообщают во вторник узбекские СМИ по итогам совещания о развитии узбекско-российского сотрудничества, которое накануне провел президент республики Шавкат Мирзиеев.

"Обсуждены вопросы, связанные с предстоящими двусторонними мероприятиями с Российской Федерацией. Так, совместно с российскими партнерами планируется реализовать проекты на $7,3 млрд, что даст возможность создания 3,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Президент Узбекистана заявил о необходимости активизировать торговое и инвестиционное взаимодействие с ведущими российскими компаниями и организациями, выработать новые направления сотрудничества с ними. Приоритетными направлениями сотрудничества с Россией Узбекистан считает сельское и лесное хозяйство, промышленность, в том числе агропромышленный комплекс, транспорт и логистику, образование и инновации.

В сообщении отмечается, что в третьей декаде марта состоится заседание узбекско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству.

По данным узбекской стороны, в 2019 году товарооборот между Узбекистаном и Россией по сравнению с предыдущим годом увеличился на 17% и составил $6,6 млрд. В 2019 году в Узбекистане создано 484 новых предприятия с участием российского капитала, а их общее количество достигло 1828.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ПРОЕКТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]