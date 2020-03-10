Введение мер в рамках CAATSA за приобретение Турцией комплексов С-400 все еще возможно

В американском конгрессе не исключают применения мер в отношении Турции в рамках "Акта о противодействии противнику США посредством санкций" (CAATSA) в связи с приобретением российских ЗРС С-400 , сообщил во вторник на брифинге специальный представитель коалиции по противодействию "Исламскому государству" Дэвид Саттерфилд.
"Лидеры и республиканцев, и демократов в Конгрессе сообщили о том, что напрямую оповестили турецкое правительство, что в вопросе по С-400 даже, несмотря на поддержку роли Турции в Идлибе, вероятно, в некотором не столь далеком будущем могут быть попытки применения мер в рамках CAATSA", - сказал он, вновь указав на несовместимость российских систем с теми, которые стоят на вооружении стран НАТО, членом которой является и Турция.
Ранее во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что США стали занимать менее жесткую позицию в отношении вопроса с закупками Анкары у России С-400.
Кроме того, Эрдоган, накануне проведший переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, заявил, что позиция Столтенберга по С-400 заключалась в следующем: каждый член НАТО имеет право самостоятельно решать, какое оружие приобретать, а альянс не имеет права оказывать давление на какого-либо союзника по НАТО из-за этого вопроса.
В США неоднократно выражали обеспокоенность приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать С-400 для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В Анкаре же заявляют, что не согласны с позицией Вашингтона и готовы обсуждать тему С-400 на уровне экспертов.
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