Достопримечательности Великобритании опустели без туристов, опасающихся коронавируса

Иностранные туристы стали заметно реже посещать Великобританию из-за эпидемии коронавируса, охватившей Азию и Европу, сообщает газета The Guardian.

"Лондон опустел без туристов: намного меньше людей прогуливаются по Чайна-Тауну, крупные магазины не переполнены покупателями, как обычно, а на колесо обозрения London Eye в выходные по-прежнему доступны билеты в кассах, хотя обычно они распроданы. К музею Мадам Тюссо в очереди также не стоял ни один человек", - пишет издание.

Как отмечает газета, непривычно просторны в час-пик метро и общественный транспорт. Рестораны в сверхпопулярном у туристов районе West End в центре Лондона сообщили о резком снижении выручки, их сотрудники переживают, что потеряют работу.

"Правительство и СМИ раздувают тему коронавируса. Я не понимаю, зачем отменять футбольные матчи и другие крупные события. Есть подозрения, что ситуация будет только ухудшаться", - цитирует Guardian местного жителя.

Опустел также и Кембридж. Продавцы экскурсионных туров по городу отметили падение продаж на 80%, магазины заявили о снижении выручки на 50%.

"Прежде Кембридж посещало очень много китайских туристов, а также итальянских и испанских школьных групп. Сейчас на улицах не очень много прохожих. Почти никто не ходит в медицинских масках, но и пожилых людей также не видно", - отмечает газета.

В Великобритании коронавирусом заразились около 320 человек, пятеро скончались.

В 2019 году, по данным маркетингового агентства Visit Britain, Великобританию посетили более 38 млн иностранных туристов.