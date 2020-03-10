Достопримечательности Великобритании опустели без туристов, опасающихся коронавируса

Иностранные туристы стали заметно реже посещать Великобританию из-за эпидемии коронавируса, охватившей Азию и Европу, сообщает газета The Guardian.
"Лондон опустел без туристов: намного меньше людей прогуливаются по Чайна-Тауну, крупные магазины не переполнены покупателями, как обычно, а на колесо обозрения London Eye в выходные по-прежнему доступны билеты в кассах, хотя обычно они распроданы. К музею Мадам Тюссо в очереди также не стоял ни один человек", - пишет издание.
Как отмечает газета, непривычно просторны в час-пик метро и общественный транспорт. Рестораны в сверхпопулярном у туристов районе West End в центре Лондона сообщили о резком снижении выручки, их сотрудники переживают, что потеряют работу.
"Правительство и СМИ раздувают тему коронавируса. Я не понимаю, зачем отменять футбольные матчи и другие крупные события. Есть подозрения, что ситуация будет только ухудшаться", - цитирует Guardian местного жителя.
Опустел также и Кембридж. Продавцы экскурсионных туров по городу отметили падение продаж на 80%, магазины заявили о снижении выручки на 50%.
"Прежде Кембридж посещало очень много китайских туристов, а также итальянских и испанских школьных групп. Сейчас на улицах не очень много прохожих. Почти никто не ходит в медицинских масках, но и пожилых людей также не видно", - отмечает газета.
В Великобритании коронавирусом заразились около 320 человек, пятеро скончались.
В 2019 году, по данным маркетингового агентства Visit Britain, Великобританию посетили более 38 млн иностранных туристов.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок и крупнокалиберных пулеметов – Минобороны
Алиев и Бердымухамедов обсудят в Баку торговлю, транспорт, энергетику и Каспий
Алиев ждет от нового парламента активного участия в реформах в Азербайджане
Ирак снижает цены на нефть для потребителей, планирует увеличить экспорт
Occidental Petroleum понизит дивиденды, капиталовложения из-за падения цен на нефть
Нефть дорожает на 3% на ожиданиях стимулов, фьючерсы на S&P 500 снижаются на 2%
ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
В США зарегистрировано 1004 случая заболевания коронавирусом
Президент Афганистана информировал США о задержке с формированием команды на внутриафганские переговоры
Боррель и Чавушоглу провели телефонный разговор в развитие визита Эрдогана в Брюссель
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта