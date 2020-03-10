Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху отложить начало слушаний по делам о коррупции

Окружной суд Иерусалима отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху отложить на более поздний срок начало слушаний по делам о коррупции, фигурантом которых он является, сообщает во вторник Times of Israel.

Нетаньяху просил об отсрочке на 45 дней. Его адвокаты мотивировали это тем, что они не получили до сих пор все материалы следствия для ознакомления. Однако в суде заявили, что в первый день слушания защите не нужно будет готовить свой ответ на обвинение, поэтому необходимости откладывать начало слушаний нет.

Таким образом, слушания начнутся, как и было запланировано, 17 марта. В этот день Нетаньяху должен быть в зале суда, где ему зачитают все выдвигаемые против него обвинения.

В январе генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение в отношении Нетаньяху в суд. Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.