Проект закона о продлении системы полного страхования вкладов представлен в парламент

Законопроект о продлении срока действия системы полного страхования вкладов, представлен в Милли Меджлис, заявил глава аппарата парламента Сафа Мирзоев.
Мирзоев в интервью государственному телеканалу AzTV отметил, что данный законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний парламента.
Как сообщалось ранее, Совет финансовой стабильности Азербайджана подготовил предложения о продлении на 9 месяцев – до 4 декабря 2020 года системы полного страхования банковских вкладов населения.
Система полного страхования банковских вкладов населения была внедрена в Азербайджане с 1 марта 2016 года сроком на три года. В 2019 году срок действия данной системы был продлен еще на один год - до 4 марта 2020 года.
С 4 марта 2016 года система страхования распространяется на весь объем вклада населения (ранее застрахованными считались вклады до 30 тыс. манатов). Единственное условие – процент по вкладу не должен быть выше лимитов, установленных Азербайджанским фондом страхования вкладов (ADIF). В соответствии с этим, вклады населения в нацвалюте по ставке выше 10% годовых и в инвалюте выше 2,5% годовых не подпадают под страхование.
Председатель правления Центробанка Эльман Рустамов ранее заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» что будет подготовлена новая модель страхования банковских вкладов населения. «В настоящее время мы работаем над новой моделью страхования вкладов. Мы считаем, что она должна будет внедряться мягко и поэтапно", - заявил Рустамов. Коснувшись сроков внедрения новой модели, глава ЦБА отметил, что это станет возможным только после полного оздоровления банковского сектора. «Мы должны сначала полностью решить все проблемы в банковском секторе страны, а потом думать над новой моделью страхования вкладов. Текущая система была внедрена во время кризиса в секторе и позволила остановить отток депозитов. Сейчас доверие к банкам восстанавливается, а ситуация в секторе улучшается, но только после решения всех проблем можно говорить об изменении модели страхования вкладов», - добавил Рустамов.
Банковские вклады населения в Азербайджане (включая средства физлиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью) на 1 февраля 2020 года оцениваются в 8 млрд 588,5 млн манатов. При этом банковские вклады населения в инвалюте оцениваются в 4 млрд 388,6 млн манатов или 51,1% всех вкладов населения, в нацвалюте - 4 млрд 199,9 млн манатов или 48,9% всех вкладов.
На 31 января 2020 года объем банковских вкладов резидентов составляет 8 млрд 165,4 млн манатов, нерезидентов – 423,1 млн манатов.
А.Азизов
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