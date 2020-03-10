Принятая Госдумой поправка позволит Путину баллотироваться в президенты - Миронов

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что поддержанная Думой поправка позволит действующему глава государства вновь баллотироваться на пост президента.

"Норма, за которую мы проголосовали, позволит Владимиру Путину еще раз выдвинуться на пост президента, особенно в условиях непростой международной обстановки, и эту норму мы поддержали" - сказал Миронов журналистам во вторник.

Он добавил, что глава государства во вторник во время выступления в Думе "правильно сказал, что не надо покушаться на норму о двух сроках в Конституции, эта норма должна остаться".

Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая "обнуление" президентских сроков, внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила во вторник одобрение депутатов нижней палаты парламента.

За проголосовали - 380 депутатов, против - 43, воздержался - 1.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сказал "Интерфаксу", что фракция будет против данной поправки.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.

"Второе предложение (депутата Госдумы Валентины Терешковой об "обнулении" президентских сроков), по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов", - сказал Путин, выступая перед депутатами Госдумы.

"В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции", - отметил президент.