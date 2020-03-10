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10.03.2020 23:01

ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города

Исполнительная власть Гедабекского района направит более 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе Гедабек.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertranss» подписано два контракта на общую сумму 1 млн 666,081 тыс. манатов.

Первый контракт на сумму 856,257 тыс. манатов предусматривает проведение работ по благоустройству улиц, парков и площадей в городе Гедабек.

Второй контракт предусматривает укладку асфальтового покрытия на внутригородских улицах и площадях города Гедабек.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИВ, ГЕДАБЕК, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]