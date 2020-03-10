ИВ Гедабека направит почти $1 млн на работы по благоустройству города

Исполнительная власть Гедабекского района направит более 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе Гедабек.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, с ООО «Azertranss» подписано два контракта на общую сумму 1 млн 666,081 тыс. манатов.
Первый контракт на сумму 856,257 тыс. манатов предусматривает проведение работ по благоустройству улиц, парков и площадей в городе Гедабек.
Второй контракт предусматривает укладку асфальтового покрытия на внутригородских улицах и площадях города Гедабек.
Б.Рустамбеков
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