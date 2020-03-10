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ТЭК 10.03.2020 18:32

Трамп обсуждал 9 марта с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти

Президент Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ситуацию на глобальных энергетических рынках, сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Президент и наследный принц обсудили глобальные энергетические рынки, а также другие критически важные региональные и двусторонние вопросы", - написал Джадд Дир в твиттере, пояснив, что разговор состоялся еще в понедельник.

9 марта цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.

Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.

"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал Трамп в твиттере.

Во вторник цены на нефть отыгрывают некоторые понесенные накануне потери. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае растет более чем на 7%.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]