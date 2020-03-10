Трамп обсуждал 9 марта с наследным принцем Саудовской Аравии ситуацию на мировом рынке нефти

Президент Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом ситуацию на глобальных энергетических рынках, сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
"Президент и наследный принц обсудили глобальные энергетические рынки, а также другие критически важные региональные и двусторонние вопросы", - написал Джадд Дир в твиттере, пояснив, что разговор состоялся еще в понедельник.
9 марта цены на нефть обрушились максимальными темпами со времен войны в Персидском заливе 1991 года: майские фьючерсы на Brent подешевели по итогам торгов на 24% - до $34,36 за баррель, апрельские фьючерсы на WTI - на 25%, до $31,13 за баррель. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ и Россия не смогли договориться о сохранении сделки по ограничению добычи сырья. После этого Саудовская Аравия решила снизить цены на свои поставки и увеличить добычу, чтобы нарастить свою долю на рынке.
Трамп с одобрением отнесся к падению мировых цен на нефть.
"Хорошо для потребителей, цены на горючее снижаются", - написал Трамп в твиттере.
Во вторник цены на нефть отыгрывают некоторые понесенные накануне потери. Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае растет более чем на 7%.
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