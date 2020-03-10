Оверчук возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, следует из распоряжения правительства.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В качестве сопредседателя азербайджано-российской МПК Оверчук заменит экс-главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, назначенного помощником президента РФ.
С азербайджанской стороны сопредседателем комиссии является вице-премьер Шахин Мустафаев.
Последнее заседание азербайджано-российской МПК состоялось 9 декабря 2019 года в Баку. Очередное заседание запланировано на 2020 год в Москве.
А.Азизов
Цены на нефть прибавляют около 6%, Brent на уровне $36,34 за баррель
Минэнерго США приостанавливает продажу нефти из стратегического резерва
Ценовая война на нефтяном рынке может разорить сланцевые компании США
В Азербайджане после карантина на коронавирус отпустили домой 312 человек
В Азербайджане отменили массовые торжества по случаю праздника Новруз в связи с риском коронавируса
В мире зафиксировано более 114 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, более 64 тыс. пациентов вылечились - данные университета Хопкинса
ГААД получит 5 млн манатов из Резервного фонда президента на строительство автодороги на западе Азербайджана
Президент Алиев поручил привлекать инвестиции в развитие рыбного хозяйства в Азербайджане
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Товузском районе
Польша устанавливает санитарный контроль на границе с Россией из-за коронавируса
Грузия строит новый командный центр для проведения учений с НАТО - Минобороны
В нападениях талибов в Афганистане за минувшие сутки погибли семь человек, 28 получили ранения - МВД
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Анар Гасанов: «AccessBank сохраняет статус лидера по микрофинансированию бизнеса»
ГТК и Caspian European Club провели очередное заседание рабочей группы
Незабываемый сюрприз для женщин от «Лукойл Азербайджан»! - Видео
«Банк Республика» провел встречи с женщинами-предпринимателями в регионах
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта