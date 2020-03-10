Оверчук возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, следует из распоряжения правительства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В качестве сопредседателя азербайджано-российской МПК Оверчук заменит экс-главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, назначенного помощником президента РФ.

С азербайджанской стороны сопредседателем комиссии является вице-премьер Шахин Мустафаев.

Последнее заседание азербайджано-российской МПК состоялось 9 декабря 2019 года в Баку. Очередное заседание запланировано на 2020 год в Москве.

А.Азизов