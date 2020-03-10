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Внешняя политика 10.03.2020 18:51

Оверчук возглавил российскую часть МПК с Азербайджаном

Вице-премьер Алексей Оверчук возглавит российскую часть межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, следует из распоряжения правительства.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В качестве сопредседателя азербайджано-российской МПК Оверчук заменит экс-главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, назначенного помощником президента РФ.

С азербайджанской стороны сопредседателем комиссии является вице-премьер Шахин Мустафаев.

Последнее заседание азербайджано-российской МПК состоялось 9 декабря 2019 года в Баку. Очередное заседание запланировано на 2020 год в Москве.

А.Азизов

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Тэги: РФ, МПК, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]