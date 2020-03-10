В Азербайджане после карантина на коронавирус отпустили домой 312 человек

В Азербайджане после карантина на коронавирус COVİD – 19 домой отпущено 312 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

По данным штаба, в периоде карантина у них не выявлено коронавируса.

«Лечение остальных лиц, находящихся на карантине, продолжается», - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор коронавирус выявлен у 11 человек. Из них 9 граждан Азербайджана, по одному – России и Германии. Все эти лица побывали в Иране.

А.Азизов