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Социум 10.03.2020 19:40

В Азербайджане после карантина на коронавирус отпустили домой 312 человек

В Азербайджане после карантина на коронавирус COVİD – 19 домой отпущено 312 человек, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

По данным штаба, в периоде карантина у них не выявлено коронавируса.

«Лечение остальных лиц, находящихся на карантине, продолжается», - подчеркивает штаб.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане до сих пор коронавирус выявлен у 11 человек. Из них 9 граждан Азербайджана, по одному – России и Германии. Все эти лица побывали в Иране.

А.Азизов

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Тэги: КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]